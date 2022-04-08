Vali Çiftçi’den Emniyet Teşkilatı’na teşekkür

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye bir ziyaret gerçekleştirildi.

10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. (Haber Merkezi)

