Vali Çiftçi’den Bozboğa Köyü İlkokulu’na ziyaret
2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kutlanan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Bozboğa Köyü İlkokulu ve Anaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti.
Güncel 16.09.2021, 20:30
6
İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen etkinliğe Vali Çiftçi’nin yanısıra Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak katıldı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
kapalı