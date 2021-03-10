Vali Çiftçi’den Borani’nin ailesine taziye ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, bir süre önce vefat eden Âşık Borani’nin (Halil Çimen) Sarimbey Köyü’nde ikamet eden ailesiyle bir süre görüşerek taziye dileklerini iletti.
Güncel 10.03.2021, 19:36
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İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi Âşık Borani’nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, geride bıraktığı birbirinden değerli eserlerle daima hatırlanacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)
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