Vali Çiftçi, yeniden seçilen başkanlara “hayırlı olsun” dedi 

Vali Çiftçi, başkanlığa yeniden seçilen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ile arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Hıdır Kınıklı ve arkadaşlarını tebrik eden Vali Mustafa Çiftçi, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

