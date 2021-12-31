Vali Çiftçi, yeni yılda huzur ve istikrar istedi

Vali Mustafa Çiftçi 2021 yılını geride bırakmamız ve 2022 yılına girmemiz nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm Çorumluların yılını kutladı.

“Tüm Çorumlu hemşerilerimi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum” diyerek mesajına başlayan Vali Çiftçi şu görüşlere yer verdi: “2021 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2022 yılına giriyoruz. 2022 yılının, ilimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. 2022 yılının aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi daha da artırması; ülkemize, aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte; ilimizin gelişip kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve müreffeh yarınlara ulaşılması yönünde gerekli tüm çalışmalarımız 2022 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer Çorumluların ve tüm mesai arkadaşlarımın 2022 yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

