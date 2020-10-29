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Vali Çiftçi tebrikleri kabul etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği'nde kabul töreni düzenlendi.
Güncel 29.10.2020, 19:29
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Valilik makamında pandemi kuralları doğrultusunda gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Çiftçi, tebrikleri kabul etti.
Çorum Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyelerinin tebriklerini kabul eden Vali Çiftçi, daha sonra Valilik önünde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına geçti. (Haber Merkezi)
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