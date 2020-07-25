Vali Çiftçi, Şapinuva ören yerini inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de Ortaköy’de bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ortaköy Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Kaymakam Murat Acar’dan ilçe hakkında bilgi alan Vali Çiftçi daha sonra ise Ortaköy Şapinuva Kazı Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şapinuva ören yerini de inceleyen Vali Çiftçi, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’den bilgi aldı. Tarihi eserleri inceleyen Vali Çiftçi, sorunlar, talepler ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi’ye Ortaköy ziyareti sırasında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile Hitit Üniversitesi akademisyenleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)