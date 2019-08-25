Vali Çiftçi, Sanat Sokağı’nı gezdi

Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren dükkanları tek tek ziyaret eden Vali Çiftçi, işyeri sahipleriyle sohbet ederek hem sorunları hem de taleplerini dinledi. Vali Çiftçi, işyeri sahiplerine bol kazançlar dilerken, ziyarette karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Mustafa Çiftçi ayrıca geçtiğimiz günlerde Sanat Sokağı içerisinde bir büro açarak vatandaşa danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Çorum Çölyak Derneği’nin bürosunu da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Vali Çiftçi burada Dernek Başkanı Müjgan Demir ve dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)