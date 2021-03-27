Vali Çiftçi kandili kutladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu gece idrak edilecek olan Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayarak İslam aleminin kandilinin kutladı.

Mesajında Çorumluların, milletimizin ve tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni kutlayan Vali Çiftçi, bu mübarek gecenin insanlığın kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi: “Berat Gecemiz Yüce Rabbimizin merhametine sığınmayı bize öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici ve onarıcı olmayı da bize öğretir. Berat Gecesi; kırılan kalplerin onarılması, dargınlık duvarlarının yıkılması, kin, nefret ve intikam duygularının aşılması günüdür.

Allah’ın rahmetinin yeri-göğü kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, aramızdaki gönül bağlarını daha da güçlendirmesini, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını, Yüce Allah’tan (c.c.) niyaz ediyorum. Berat Gecemiz mübarek olsun”

(Haber Merkezi)

