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Vali Çiftçi, İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret etti
Güncel 30.09.2021, 22:53
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Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan ve eğitim-öğretime başlayan İlahiyat Fakültesi’ni ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte İlahiyat Fakültesi’nin binasını gezerek Fakülte Dekan Prof. Dr. Abdullah Çolak’tan bilgi aldı.
(Haber Merkezi)
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