Vali Çiftçi, İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu’nu topladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum Valiliği'nde de gerçekleştirilen iki toplantıda ilimizde virüsle mücadele konusunda alınacak idari tedbirler masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile tüm illerde, salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı. Açıklamada, il idare kurullarında virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşüleceği belirtildi.

Bu kapsamda Valilik tarafından yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı uyarınca İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapılan toplantıda sosyal izalasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirin ilimiz bazında karara bağlanarak vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacağı dile getirildi.

Ayrıca alınan kararların başta bakanlıklar başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacağı da dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)