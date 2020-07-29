Vali Çiftçi hem kutladı, hem de uyardı

Bayramların her türlü güzelliğin, mutluluğun yaşandığı, eşin, dostun, akrabanın, hastaların, büyüklerin hatırlandığı; yetimlerin ve buruk gönüllerin tamir edildiği; muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı; çocukların sevindirildiği; dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı günler olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan bu yardımlaşama ve dayanışma ruhudur. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamlar iyi değerlendirilmeli ve bu güzel hasletlerin yaşatılması için bir fırsat olarak görülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu hemşerilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, bayram günlerinin sevinçlere, mutluluklara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

Vali Çiftçi mesajında yeni tip koronavirüs salgınına da vurgu yaparak “Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için vatandaşlarımıza trafikte daha dikkatli olmalarını ve bayram süresince de sosyal mesafe kurallarına uymalarını özellikle hatırlatmak istiyorum” dedi.

(Haber Merkezi)