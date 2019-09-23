Vali Çiftçi, et ve süt ürünleri çiftliklerini gezdi

Budakören Köyü’nde Nilgün ve İlhan Kantar’ın sahibi olduğu Beyhan Et Süt Ürünleri Çiftliği, Hamdiköy’de Ahmet Uysal’ın sahibi olduğu besi çiftliği ve Ahilyas Köyü’nde Harun ve Ömer Karagöz’ün sahibi olduğu Karagöz çiftliğinde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, hem tesis hakkında işletme sahiplerinden bilgi aldı, hem de buzağılara süt içirerek elleriyle besledi.

Son olarak Bozboğa Köyü’nde Ahmet-Adem Boztilki’nin sahibi olduğu Boztilki Tarım’da incelemelerde bulunan Vali Çiftçi’ye Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve ilgili personel eşlik etti.

(Haber Merkezi)