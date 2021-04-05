Vali Çiftçi, Avukatlar Günü’nü kutladı

Avukatların hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında hayati bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Çorum Barosu Avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)