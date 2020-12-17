Vali Çiftçi, Albay Işık’ı ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Önal’ın emekliye ayrılmasının ardından Çorum Asker Alma Bölge Başkanlığı ve İl Garnizon Komutanlığı görevine geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çiftçi Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık’a kutlama ziyaretinde bulundu. Ferhan Işık’a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Çiftçi yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Vali Çiftçi, Garnizon Komutanlığı şeref defterini de imzaladı.

İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)