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Vakıfbank müşterilerinin kredi kartı borcu ertelendi

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, VakıfBank'tan müşterilerini sevindirecek bir haber geldi. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken müşterilerini rahatlatacak bir adım atan banka, kredi kartı borçlarını erteledi.

Vakıfbank müşterilerinin kredi kartı borcu ertelendi

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, VakıfBank'tan müşterilerini sevindirecek bir haber geldi. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken müşterilerini rahatlatacak bir adım atan banka, kredi kartı borçlarını erteledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:24
Vakıfbank müşterilerinin kredi kartı borcu ertelendi

Konu hakkında bir açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik” dedi.

200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirten Üstünsalih, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik” bilgisini verdi.

Genel Müdür Üstünsalih, “Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında Şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı” ifadelerini kullandı.

(haberlercom)

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