Vakıf 19’un Ankara’da ressam ve heykeltıraşlarla dayanışması 

Tam 51 yıllık bir geçmişe sahip olan Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD), Başkent Ankara’da ses getiren sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Düzeyli sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Çorum’un tanıtımı adına büyük çaba gösteren Vakıf 19 da, son dönemde BRHD ile yakın bir dayanışma içine girdi.

Ünlü ressam ve heykeltıraşların üyesi olduğu BRHD, son olarak Çankaya Belediyesi Sanat Galerisi’nde açtığı karma sergiyle Başkent’te yeni bir sanat ışığı yaktı. Sergi 13 Aralık 2021 akşamına kadar açık kalacak.



Ankara’nın güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Çorum kültürünü yaşatmayı ve geliştirmeyi amaç edindiklerini belirten Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, BRHD Başkanı Güzin Arısoy’un Çorum’a ve Çorumlulara dostane yaklaşımını şükranla karşıladığını söyledi.



(Haber Merkezi)

