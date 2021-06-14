Vakıf 19’dan İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyaret

Alper Bilan’ın ziyaretinde İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili de yer aldı.

Alper Bilan Sonat ve Akburak ile Çorum ve ilimizde yapılacak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunularak destek istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sonat ve Burak Akburak da nazik ziyareti için Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

(Haber Merkezi)

