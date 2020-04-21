Vakıf 19’dan 700 gıda paketi

Her biri 150 lira tutarında gıda maddesi içeren kolileri, Vakıf 19 Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Ilıca, Vali Yardımcısı Tamer Orhan nezaretinde Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak’a teslim etti.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, koronavirüs salgını ile birlikte oluşan mağduriyetler karşısında, Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf 19 dostlarıyla birlikte 700 paketlik gıda yardımı oluşturduklarını belirterek, “Ülkem için biz de varız” sloganıyla salgın yüzünden zor durumda kalanlara “yalnız değilsiniz” demeye çalıştıklarını söyledi.

Bilan, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifa dilerken, büyük özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine ve diğer görevlilere de teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)