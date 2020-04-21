Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97619
ALTIN
378.424
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5751
EURO
7.5711
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!
Çorumlular, evde kalmadı
Çorumlular, evde kalmadı
Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor
Dünyanın en dar sokağında sosyal...
Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor
315 kişi yurtlarda gözlem altında...

Vakıf 19’dan 700 gıda paketi

Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19 tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan Çorumlu aileler için Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 700 paket gıda yardımında bulunuldu.

21 Nisan 2020 Salı 21:40
Vakıf 19’dan 700 gıda paketi

Her biri 150 lira tutarında gıda maddesi içeren kolileri, Vakıf 19 Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Ilıca, Vali Yardımcısı Tamer Orhan nezaretinde Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak’a teslim etti.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, koronavirüs salgını ile birlikte oluşan mağduriyetler karşısında, Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf 19 dostlarıyla birlikte 700 paketlik gıda yardımı oluşturduklarını belirterek, “Ülkem için biz de varız” sloganıyla salgın yüzünden zor durumda kalanlara “yalnız değilsiniz” demeye çalıştıklarını söyledi.

Bilan, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifa dilerken, büyük özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine ve diğer görevlilere de teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek bağışlayacak
Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek bağışlayacak
Ahmet Akıllıer Meteoroloji İl Müdürü
Ahmet Akıllıer Meteoroloji İl Müdürü
Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak
Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak
Çocuklar evlerinden koşabilecek
Çocuklar evlerinden koşabilecek
“Gıda ürünlerine de taksit imkanı sağlanmalı”
“Gıda ürünlerine de taksit imkanı sağlanmalı”
Türk Sağlık-Sen’den Sağlık Bakanı Koca’ya açık mektup
Türk Sağlık-Sen’den Sağlık Bakanı Koca’ya açık mektup
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim