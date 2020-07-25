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Vakıf 19 Plastik Sanatlar Sergisi sosyal medyada

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, her yıl 15 Nisan’da yapılmasını öngördükleri Dünya Hitit Günü’nün bu yıl düzenlenemediğini hatırlatarak, Plastik Sanatlar Sergisi’ni sanatseverlerle sosyal medya üzerinden buluşturduklarını bildirdi. Bilan, hazırladıkları videonun paylaşılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması dileğinde de bulundu.

Güncel 25.07.2020, 01:44
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Vakıf 19 Plastik Sanatlar Sergisi sosyal medyada

“Tarih boyunca yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat, ışığıyla yolumuzu aydınlatmış, geçmişin günümüze taşınmasında büyük rol oynamıştır” diyen Alper Bilan, Antahşum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi’ne eser vererek “sanat ateşinin daima yanmasını sağlayan” sanatçılara teşekkürlerini ifade etti. (Haber Merkezi)

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