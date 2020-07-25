Vakıf 19 Plastik Sanatlar Sergisi sosyal medyada

“Tarih boyunca yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat, ışığıyla yolumuzu aydınlatmış, geçmişin günümüze taşınmasında büyük rol oynamıştır” diyen Alper Bilan, Antahşum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi’ne eser vererek “sanat ateşinin daima yanmasını sağlayan” sanatçılara teşekkürlerini ifade etti. (Haber Merkezi)