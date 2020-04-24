Vakaların tespitinde en iyi sonuç veren cihaz Ticaret Borsası’ndan

Çorum’da Covid-19 testlerinin yüzde 99.9 oranında doğru tespitini sağlayan cihaz, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu konudaki başarısında önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorumluların sağlığına bu büyük katkılarını, tevazu göstererek kamuoyuna açıklamaktan geri durdu, ama ÇORUM HABER durumu öğrenip Ticaret Borsası’nın hakkını teslim etmeyi, ayrıca cihazın temininde desteği olan dönemin Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt’a da Çorum adına teşekkür etmeyi görev saydı.

Çorum Ticaret Borsası’nın “Hayvan Sağlığı Laboratuvarı” kurmak üzere satın aldığı, hayvanlarda salgın hastalıkların tespitini sağlayacak PCR cihazı, koronavirüs salgınında Çorum’un imdadına yetişti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredilen cihaz, koronavirüs vakalarının, % 99.9 oranında doğru tespitini sağlıyor.

Hastane’de başka cihaz da bulunduğu, ancak Ticaret Borsası’na ait, kendi alanındaki en iyi cihazın, vaka tespitinde çok büyük yarar sağladığı öğrenildi.

NAKİ ÖZKUBAT’IN İLK HEDEFİ

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve arkadaşları, 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimle göreve geldiler.

Dönemin Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un, hayırlı olsun ziyaretinde, Naki Özkubat, en büyük hayalinin Borsa bünyesinde bir hayvan sağlığı laboratuvarı kurmak ve bölgenin hayvan neslini salgın hastalıklardan korumak olduğunu anlattı.

Milletvekili Ceritoğlu Kurt’un bu konuda her türlü desteği vereceğini söylemesi ise, Özkubat ve arkadaşlarının cesaretini artırdı ve laboratuvar için girişimlere başlandı.

BÖLGE LABORATUVARI OLARAK PLANLANDI

Laboratuvar için en önemli cihaz, salgın hastalık testlerini sonuçlandıracak PCR cihazıydı ve böylelikle Çorum, bölgenin referans laboratuvarı olacaktı.

Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt, hibe desteği, teşvik gibi konularda ve bürokraside karşılaşılan darboğazların aşılmasında Borsa’ya katkı sağladı.

PCR cihazının Borsa tarafından satın alınmasıyla, laboratuvarın kurulması için en önemli engel aşılmış oldu. Ancak, laboratuvarın açılması şimdiye kadar gerçekleştirilemedi ve PCR cihazı ambalajında muhafaza edildi.

KORONAVİRÜS SALGINI BAŞGÖSTERİNCE…

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, gelişmeleri şöyle anlattı:

“Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı sırada, biz de, hayvanlarla ilgili bir salgın hastalıktan korktuğumuz için, eksikleri tamamlayıp laboratuvarı bir an önce kurma çabasıyla girişimlerde bulunuyorduk.

PCR cihazını aldığımız dünyaca ünlü firmanın yetkilileri, yoğun olarak test kitleri ürettiklerini, bizim elimizdeki cihazın da, test okumada en iyi cihaz olduğunu söylediler.

Bunun üzerine, Sayın Valimize telefon edip, elimizde böyle bir cihaz olduğunu bildirdim. Başhekim devreye girdi, ilgili hekimler gelip cihazı incelediler ve bunun tam da aranan cihaz olduğunu bildirdiler.

Böylelikle, PCR cihazını Eğitim ve Araştırma Hastanemize devrettik.”

BAŞKA CİHAZ VAR, AMA BU EN İYİSİ

“Hastanemizde başka cihazın da olduğunu biliyoruz. Ama, bizim verdiğimiz cihaz, kendi alanında en iyisi. Yüzde 99.9 oranında doğru sonuç veriyor. Ayrıca, 96 numunenin sonucunu 90 dakikada verecek derecede hızlı.

Covid-19 testlerinin kitleri, bu cihazla doğru ve hızlı şekilde okunabiliyor.

Bu sayede Çorum, Türkiye’de 18. koronavirüs tespit laboratuvarı oldu.” (Haber Merkezi)

(Polimeraz zincir reaksiyonu PCR “Polymerase Chain Reaction”, herhangi bir organizmaya ait DNA’daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen ad.)

te iyiler tükenmemiş. Onun için boşuna dememişler: İnsan bunalmayınca Hızır yetişmezmiş.” diye düşündü. Bu yaşananları düşününce aklıma Diyanet’e bir soru sormak geldi: Ekmek dağıtımını engelleyip aşevlerini kapatanlar mı, yoksa veresiye defterlerini kapatanlar mı cennete gidecek?