Vaka sayıları düşüyor
Sağlık Bakanlığı, 19-25 Mart’a ait il bazında her 100 bin kişide görülen güncel koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
Güncel 05.04.2022, 22:00
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2022 yılı Ocak ayından beri rekor seviyelerde seyreden vaka sayıları neticesinde uzun süre vaka oranı en yüksek 10 il içerisinde yer alan Çorum’da son bir aylık süreçte koronavirüs tablosunda büyük bir düşüş yaşandı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan paylaştığı 19-25 Mart’a ait verilere göre Çorum’da geçen hafta yüz bin kişide 192,29 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta da düşüş göstererek 127,88 oldu.
(Haber Merkezi)
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