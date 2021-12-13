Uzun’dan kutlama ve teşekkür ziyareti

Başkan Uzun ilk olarak Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına atanan Çorumlu hemşehrimiz Berat Uzun’u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berat Uzun ise, Necmettin Uzun aracılığıyla Çorumlu tüm hemşehrilerine selam gönderdi.

Oda Başkanı Uzun daha sonra yine Ticaret Bakanlığı’na bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı, Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt’u ve Daire Başkanları Zehra Arslan Uysal ile Cevat Akgönüllü’yü ziyaret ederek, başta NACE kodları olmak üzere, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın unvan değişikliği ile ilgili katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

