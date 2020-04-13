Uzun’dan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü

Sanayide faaliyet gösteren işyerleri Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun’un talebi doğrultusundakoronavirüs salgınına karşı Belediye Dezenfektan Ekibi tarafından titizlikle ilaçlandı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, dezenfekte taleplerini olumlu karşılayarak, Küçük Sanayi Sitesi, Bakırcılar Sitesi ve Aşağı Sanayi’deilaçlama çalışması başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, İsmail Yağbat, Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel ile Belediye Dezenfektan Ekibine teşekkür etti.

Uzun ayrıca, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, hastalara da acil şifalar temenni ederek, salgının ülkemizi biran önce terk etmesi temennisinde bulundu. Bu süreçte sağlık görevlilerine minnettar olduklarını ifade eden Necmettin Uzun, tüm emniyet mensuplarına da görevlerinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)