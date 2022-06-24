Bir mesleğin, saygın, kıdemli, deneyimli ve ileri gelen mensubuna “duayen” deniliyor.

Duayen olabilmek için, yalnızca kıdemli olmak da yetmiyor, ustalık ve bir çeşit öğretmenlik de gerekiyor. Yani kendisinden sonra gelen kuşakları yetiştirmiş olmak…

Çorum’da berberlik mesleğinin duayenlerinden olan Hıdır Kırdı da, çok usta yetiştirmekle övünüyor ve kendisini “ustaların ustası” olarak tanımlıyor.

Yakından tanıyan herkes bilir ki, Hıdır Usta, esprili, hoş insandır. Kendisine çok şaka yapılır. Şakalara kızmaz ve sonuçta güzel bir espri ortaya çıkar.

Geçenlerde, Hıdır Kırdı yine mesleğin kıdemlisi, hatta yaşayan efsanesi olmakla övünüyordu.

Bir süre sonra bir bakıldı ki, Hıdır Usta oturduğu yerde uyukluyor.

Tekin Kerman, kendisine bir şaka yaptı, ruhu bile duymadı, uyanmadı…

Mehmet Yolyapar da, fotoğrafını çekip, uyandıktan sonra “Uyuyan Efsane” diye yazacağını söyledi.

Tabii O, “efsane”ye mutlu oldu, ama “uyuyan” sözcüğüne itiraz etti.

Ama, uyumuştu…

Haber yüzde yüz doğruydu ve meslek etiğine uygundu.

İşte o fotoğraf…

