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Uyuşturucuyla mücadelede 2020 yılı rekorlarla kapandı

Uyuşturucuyla mücadele ekiplerince, ülke genelinde geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 4 ton 168 kilo metamfetamin, 1 ton 954 kilo kokain, 1 ton 484 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 11 milyon 93 bin 745 ecstasy hap ve 4 milyon 261 bin 551 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Güncel 28.01.2021, 19:00
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Uyuşturucuyla mücadelede 2020 yılı rekorlarla kapandı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunan tüm birimlerin, özellikle gençlerin geleceğini karartmaya çalışan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları 2020'de de aralıksız devam etti.

Bu kapsamda, ekipler, geçen yıl ülke genelinde 159 bin 259 uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 231 bin 578 şüpheli yakalanırken, 24 bin 781 kişi çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 ton 168 kilo metamfetamin, 1 ton 954 kilo kokain, 1 ton 484 kilo bonzai, 11 milyon 93 bin 745 ecstasy hap ve 4 milyon 261 bin 551 adet sentetik ecza ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıları tarafından "ateş", "buz" ve "kristal" olarak adlandırılan tamamen kimyasal madde metamfetaminin, diğer uyuşturucu maddeler gibi ciddi ruhsal sorunlara hatta ölüme neden olduğunu bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele birimlerinin, 2020'de yaptığı operasyon sayısı, yakaladığı şüpheli ve ele geçirdiği uyuşturucu madde miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı belirtildi.

(AA)

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