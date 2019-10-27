“Uyuşturucu yanında, sebep olan faktörlerle mücadele etmek de şart”

Ziyarete, Genel Başkan Bilal Ay’la birlikte, İstanbul’dan gelen Temiz Toplum Derneği Genel Sekreteri Ferhat İlhan, AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Baş ile Çorum’dan İSOMDER İl Başkanı Abdullah Gökgöz ve ÖĞ-DER İl Başkanı Ramazan Yiğitoğlu da katıldı.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucu ile ve bu sonuca yol açan diğer faktörlerle mücadele için Anadolu’yu dolaştığını, uyuşturucu bağımlılığına yol açan aile yapısında ve eğitimdeki bozulmaları da gözardı etmemek gerektiğini söyledi. (Volkan SINAYUÇ)