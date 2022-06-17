Uyuşturucu satıcılarına yönelik “süpürme" operasyonu: 66 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu çetelerine yönelik Ankara merkezli İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa illerinde operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından 75 şüphelinin adresi tespit edildi.

“Süpürme Operasyonu” adı verilen ve 400 personelin katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslardan 66’sı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 372 adet sentetik ecza, 5 bin 387 gram eroin, 270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar, 9,8 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 adet cam aparat, 4 adet tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kurusıkı fişek, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet kartuş, uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 TL’ye el konuldu. Ele geçirilen malzemeler Narkotik Şube Müdürlüğünde basına sergilendi.

Gözaltına alınan 66 şüpheli ise, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Diğer 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, zehir tacirlerinin toprağa gömdüğü 3 bin 800 gram eroin de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde uyuşturucuyu toprak altına gömdüklerini fakat Ankara’da son bir haftadır yaşanan sel nedeni ile kaybettiklerini belirttikleri öğrenildi.(İHA)

