Uysal Bekar’ın annesi vefat etti
Çorum'un tanınmış simalarından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem il yöneticisi Uysal Bekar'ın annesi Satı Bekar, vefat etti.
Güncel 12.06.2022, 19:16
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Süleyman Bekar'ın eşi Satı Bekar'ın cenazesi saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan alınarak, Çanakçı Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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