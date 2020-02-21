“Uyan” bugün sahnede

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ünlü eseri Mesnevi’den esintiler sunan, Şefik Can tarafından tiyatroya çevrilen ve Yaşar Özboz tarafından yönetilen oyunda Yaşar Özboz, Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Tolga Karasu, Halis Berkay Beder, Fatih Yağlıcan, Servet Bayrakdar, İlayda Alakoç, Gülesin Gelenbevi, Melisa Dülger, Gülsüm Çiçekci, Deniz Yuca, Mehmet Gökhan Akdeniz ve Oğuz İdris Can rol alıyor.

Biletleri Devlet Tiyatro Salonu gişelerinden satışa sunulan bugün saat 20.00 ve yarın ise 14.00 ile 20.00 olmak üzere 3 kez sahnelenecek olan oyunun konusu ise şu şekilde; “Gel ne olursan ol yine gel! Bir ses duydum; gel diyor. Gel! Gel de kulağındaki gaflet pamuğunu yak. Bu ses, aynı ses kulağımdaki gaflet pamuğunu yak diyor. Nasıl yakacağım? Hz. Mevlana’nın ölümsüz eseri olan “Mesnevi”deki seçme hikayelerle bir yolculuğa çıktık; bu yol zor ve meşakkatli. Acaba yolun sonunda gaflet pamuğu yanacak mı?.”

(Volkan SINAYUÇ)