Usulsüz işe alım iddiası Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınıyor

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz Mart ayında işe alınan kişilerin AKP Belediye Meclis Üyelerinin yakınları olduğunu iddia ederek, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili Belediye Personel Şirket Müdürü Ekrem Özer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaların yargıya taşınması üzerine savcılık soruşturma başlatarak, gerekli ifadelerin alınması için Çorum Valiliği tarafından Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, muhakkik olarak görevlendirildi. Sarı, soruşturma kapsamında belediye personel şirketi yöneticileri, suç duyurusunda bulunan diğer sorumluların ve suç duyurusunda bulunan CHP'lilerin ifadelerini aldı. İfadelerin alınmasından sonra Orhan Sarı ifade tutanaklarını Çorum Valiliğine gönderdi. Vali Mustafa Çiftçi ise, soruşturmaya izin vermedi.

Valiliğin Belediye’de torpille işe alımları iddiasını soruşturmaya izin vermemesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Teşkilatı Bölge İdare Mahkemesi’ne gitme kararı aldı. CHP Belediyesi Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz konuşla ilgili yaptığı açıklamada bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek davayı bölge idare mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)