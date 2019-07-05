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Usta öğreticiler özlük hakları için Ankara’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun süredir bir çok milletvekili ile görüşen usta öğreticiler seslerini duyurdu.

Usta öğreticiler özlük hakları için Ankara’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun süredir bir çok milletvekili ile görüşen usta öğreticiler seslerini duyurdu.

05 Temmuz 2019 Cuma 01:18
Usta öğreticiler özlük hakları için Ankara’da

Aralarında Çorum’unda bulunduğu 81 ilden usta öğreticiler geçtiğimiz gün Ankara’ya çıkarma yaptı. Halk Eğitim Merkezi’nde ek ders karşılığı olarak çalışan Usta Öğreticiler Ankara Ulus Meydanı’nda özlük hakları için toplanarak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına Çorum ve bölgeyi de temsilen Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten katıldı.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Çorum ve bölgeyi de temsilen katılım sağlayan Çorum İl Temsilcisi Emine Özten usta öğreticilerin haklarını alabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

81 ilden tüm temsilcilerin birbirlerine kenetlenerek daha güçlü olmak için Usta Öğreticileri’nin özlük haklarını ve kadro taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Özten; “Ulus Meydanı’nda yaptığımız açıklamaya halkımızda ilgi gösterdi. Usta öğreticilerin yanı sıra bizimle birlikte olan antrenörlerimize, öğretmenlerimize ve birçok kesimden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ulus Meydanı’nda sayımız yüzlerce olabilir. Ancak on binlerce insanın umudu olmak ve haklarını aramak için buradayız, durmak yok, yola devam” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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