Usta öğretici başvuruları başladı

İncekara, yaptığı yazılı açıklamada, merkez ve köylerde açılacak kurs programlarında ihtiyaç duyulan alanlarda ek ders ücreti karşılığında usta öğreticiler görevlendirileceğini belirtti.

Başvuruların 18 Eylül'e kadar devam edeceğini aktaran İncekara, şunları kaydetti:

"Başvurularla ilgili detaylar, kurumumuzun www.corumhalkegitim.meb.k12.tr adresindeki resmi web sayfasından ilan edilmiştir. Başvuru yapmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında ilgili belgelerle müracaat etmeleri gerekiyor. Ücretli Usta öğretici görevlendirme puanları 11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 formuna göre yapılacağından mevcut belgelerin belirtilen tarihler arasında mutlaka teslim edilmesi gerekiyor."