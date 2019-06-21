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Uslu, ‘Geleneksel Çorumlular Günü’ etkinliğine katıldı

24, 25 ve 26 Dönem Çorum Milletvekili, TBMM Eski İdare Amiri ve Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu, Dünya Çorumlular Platformu tarafından her ayın 19’unda düzenlenen Geleneksel Çorumlular Günü toplantısına katıldı.

Uslu, ‘Geleneksel Çorumlular Günü’ etkinliğine katıldı

24, 25 ve 26 Dönem Çorum Milletvekili, TBMM Eski İdare Amiri ve Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu, Dünya Çorumlular Platformu tarafından her ayın 19’unda düzenlenen Geleneksel Çorumlular Günü toplantısına katıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 21:20
Uslu, ‘Geleneksel Çorumlular Günü’ etkinliğine katıldı

İstanbul Bağcılar’daki Kargı ve Köyleri Dayanışma-Kültür Derneği Toplantı ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi, Ahıska Türkü Talat Enveroviç Çetin olmak üzere, çok sayıda konuk katıldı.

Salim Uslu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Geleneksel Çorumlular Günü toplantısında birer konuşma yaptı.

Salim Uslu, daha sonra İstanbul Ataşehir’deki, Çorum Kargı Akçataş Köyü Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nde hemşehrileriyle buluşarak hasret giderdi. Ataşehir buluşmasına, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Neslihan Yurttagül de iştirak etti.

Salim Uslu, 19 Haziran akşamı da, Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Talat Enveroviç Çetin ve Çorum’dan Adnan Baran ile birlikte, katılanların çoğunluğunu Toyhane Köyü kökenlilerin oluşturduğu toplantıya katıldı.

Hafta içinde, CHP’li Bolu Belediye Başkanı’nın işten attığı, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye işçilerin Bolu’dan Ankara’ya yapmakta oldukları ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne katılan ve ayrıca Öz Çelik-İş Sendikası’nın yeni hizmet binasının açılışına iştirak eden Salim Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Binali Yıldırım’a destek olmak üzere haftayı İstanbul’da geçiriyor.

(Haber Merkezi)

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