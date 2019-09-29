“Üretim dışındaki çalışmalar ekonomiye merhem olmaz”

Parti yöneticileri ve partililerin hazır bulunduğu İl Divan Toplantısı’nın açılışında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, son zamanlarda Dünya’da yaşanan gelişmelerin endişe verici bir boyut kazandığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin her yıl bu aylarda toplandığını ve ülke temsilcilerinin kendi ülkeleri ile alakalı endişelerini dile getirdiğini belirten Faruk Cıdık, son toplantıya ağırlığını koyan konunun ise genç bir kızın ifadeleri olduğunu, çevre konusundaki hususların karşılık bulamadığını söyledi.

Türkiye’nin kendi problemlerini çözerken Amerika’ya ümit bağlaması halinde daha kötü hale gelinebileceğini belirten Cıdık, “Amerika, dünyada nereye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. Afganistan, Yemen, Suriye, Irak hep böyledir” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan da söz eden Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Türkiye’nin her alanda ekonomik olarak daraldığını dile getirdi. Ekonominin daraldıkça açığın da daraldığını, açığın daralmasının ekonominin iyiye gittiği anlamına gelmediğini bunun sebebinin ekonomik daralma olduğunu vurgulayan Cıdık, “Bir numaralı meselemiz tarımdır. İktidar tarıma sahip çıkmamakta kararlı. Bu politikalar değişmedikçe Türkiye’nin düze çıkması mümkün değildir. Hala üretime dönük olmayan yatırımlar ön planda. Üretim olmadan ihracat yapılamaz” dedi. Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan ancak üreterek çıkabileceğini anlatan Faruk Cıdık, bunun dışındaki çalışmaların ekonomiye merhem olmasının mümkün olmadığını söyledi.

TÜİK araştırmalarına göre nüfusun yüzde 12.7’sinin sürekli yoksulluk çektiğini, %26.5’inin maddi yoksulluk çektiğini, %70.4’ün ise konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçlarının olduğunu gösterdiğini ifade eden Cıdık, en yüksek gelire sahip %20’lik kesimin toplam gelirden yüzde 47,6 pay aldığını, en yoksul %20’inin ise payına sadece %6.1 kaldığını söyledi. Borçlanmanın getirdiği en büyük yükün faiz olduğuna dikkat çeken Faruk Cıdık, Ağustos’ta faize 112 milyar lira ödendiğini toplam faizin ise 69,3 milyar lira olduğunu kaydetti. Cıdık, “Gelir toplam olarak 94 milyar lira açık ise 68 milyar lira” dedi. (Erkan BAYATLI)