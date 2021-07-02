Üreticilere süt desteği 

Ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı’na aylık olarak kaydettirenlere destek ödenecek.

Konuyla ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Destekten faydalanmak için ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) Veri Tabanı’na aylık olarak kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödemenin gerçekleştirileceği öğrenildi. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

(AA)

