“Üreten kesimin enerji faturası artık aylık olarak zamlanacak”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, enerji zamlarının üreticiyi güç durumda bıraktığını, doğal olarak bundan tüketicinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Elvan Can Çalbuk, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hükümet, hem üreticiyi, hem tüketiciyi enerji zamlarıyla cezalandırmaya devam ediyor.

Dolar iki katına çıkmasaydı, bugün sanayicinin elektriği 288 kuruş değil, 140 kuruşun altında olacaktı. Sanayicinin doğal gazı 10 lira 40 kuruş değil, 5 liranın altında olacaktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Mart 2022 tarihinde aldığı ve resmi gazetede yayınlanan kararla 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Son Kaynak Kullanıcı Limitleri Yıllık 3 MilyonkWh/Yıl dan 1 Milyon kWh/Yıl ‘ a düşürüldü.

Bu kararla yaklaşık aylık 80.000 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen mesken hariç tüm abone grubu tüketicileri ulusal tarife sisteminden çıkarılacak. Bu da bu tüketicilerin elektrik fiyatlarının 1 Temmuz itibarıyla abone grubuna göre Yüzde 86'ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

Mesken tarifelerinde devletin yaptığı sübvanse maliyeti Sanayici ve İş adamlarımıza, Esnafımıza ödettirilecek. Mesken tarifesindeki hane halkını korurken tüketici fiyatlarının artmasına enflasyonunun düşmemesine sebep olacaktır.

Üretim olmadan nasıl kalkınacağız, İnsanlarımız alım gücü tükenmişken bu türlü uygulamalarla nasıl enflasyonu aşağı indirip alım gücü ve refah seviyemizi yukarı çıkaracaklar merak ediyoruz. İşi ehillerine bırakın daha fazla bu millete zarar vermeyin.” (Haber Merkezi)

