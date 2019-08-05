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Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını anlattılar

İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği (İHK) tarafından hazırlanıp Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan “Çorum’da Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları” adlı projenin bakanlık tarafından kabul edilmesi sebebiyle panel düzenlendi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını anlattılar

İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği (İHK) tarafından hazırlanıp Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan “Çorum’da Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları” adlı projenin bakanlık tarafından kabul edilmesi sebebiyle panel düzenlendi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:05
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını anlattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla derneğin Çorum’da bulunan merkezinde düzenlenen panele konuşmacı olarak, Ahşap Baskı ve Yazmacılık Usta Öğreticisi Neslihan Erdem ve Bağlama Yapımcısı-Usta Öğretici Mithat Aşiran katıldı.

Her iki konuşmacı unutulmaya yüz tutmuş olan ahşap baskı-yazmacılık ve bağlama yapımı ile ilgili olarak her iki sanatın geçmişten bugüne gelişimi ve inceliklerini anlattılar.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği panel sonrasında İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği (İHK) Başkanı ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak tarafından teşekkür plaketi verildi.

Panel, konuşmaların ardından verilen yemekle son buldu.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 06.08.2019 00:41
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