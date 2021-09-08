Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1 Eylül Barış Günü, İlköğretim Haftası, 12 Eylül Darbesi, 19 Eylül Gaziler Günü, 26 Eylül Türk Dil Bayramı, İtfaiye Bayramı ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 Eylül Darbesi’ne ilişkin konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “41 yıl olmuş ama asla unutmayacağız. Çünkü darbenin özünde milli iradeye karşı bir saldırı vardır. Darbenin özünde meşru hükümeti düşürerek zorla, silahla farklı bir takım uygulamalara geçmek düşüncesi vardır. 21 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları asla unutmayacağız. Çünkü unutulan her darbe tekrar edilir. Şehrimizde 12 Eylül’de büyük acılar çekti. Bundan sonra acı çekmesin diye bütün samimiyetimizi gayretimizi ortaya koyacağız. 12 Eylül Darbesi’ni yapanları nefretle kınıyoruz. Bunlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek, tek bunların hesabını sordu. En sonunda 28 Şubat’ın hesabını sordu. Daha da sorulacak hesaplar var. Allah’ın izniyle bunların hesabı sorulacak” dedi. (Süleyman ERDEN)

