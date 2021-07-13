Ünlü şeften övgü! ‘Türkiye’nin en iyi mutfağı Çorum mutfağı’

TRT 1’de Pelin Çift ile Gündem Ötesi Programı’nda ‘Anadolu’da ve Türkler’de Yemek Tarihi’ konulu programa konuk olan Gurme Şef Tarih Araştırmacısı Ömer Akkor, “Çorum’un mutfağı o kadar iyi ki leblebiye sıra gelmez” dedi.

2018 ve 2020 yılında iki gazeteye verdiği röportajda kendisine Türkiye’nin en iyi mutfağı hangisi diye sorulduğunda Çorum mutfağı cevabını verdiğini anlatan Akkor, “Çorum mutfağı çok gizli mutfak. Orijinal buğday yetiştiği için hamur işleri çok iyi. Yani kimse kızmasın ama ben en lezzetli su böreğini Çorum’da yiyorum. Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz” diye konuştu.