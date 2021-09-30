Üniversiteye kayıt yolunda kaza bu kez ucuz atlatıldı

Kaza Çevreyolunda meydana geldi. İzmir’den kızını Samsun’da üniversiteye kayıt yaptırmak için yola çıkan Mustafa Acar, idaresindeki otomobil Gamze Özkadı idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)