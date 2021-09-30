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Üniversiteye kayıt yolunda kaza bu kez ucuz atlatıldı
Çorum'da Gamze Özkadı’nın idaresindeki 35 BAN 52 plakalı otomobil ile kızını üniversiteye kayıt için götüren Mustafa Acar’ın idaresindeki 35 KTH 70 plakalı otomobil çarpıştı.
Güncel 30.09.2021, 11:36 30.09.2021, 12:52
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Kaza Çevreyolunda meydana geldi. İzmir’den kızını Samsun’da üniversiteye kayıt yaptırmak için yola çıkan Mustafa Acar, idaresindeki otomobil Gamze Özkadı idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
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