Üniversiteli gençler kep atarak mezuniyeti kutladı

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende; Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Törende yer alan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da öğrencileri tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Sonrasında yerel müzikler eşliğinde program devam ederken, öğrenciler gönüllerince eğlendi.



(Volkan SINAYUÇ)