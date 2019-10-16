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“Üniversitelerdeki en büyük sorun atanan yönetimler”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen olarak kimseyi tehdit etmeden, gayri ahlaki tekliflerde bulunmadan sendikacılık yaptıklarını dile getirdi.

“Üniversitelerdeki en büyük sorun atanan yönetimler”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen olarak kimseyi tehdit etmeden, gayri ahlaki tekliflerde bulunmadan sendikacılık yaptıklarını dile getirdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:20
“Üniversitelerdeki en büyük sorun atanan yönetimler”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversitelerin büyük sorunları bulunduğunu bunun en başında isme yönetimin olduğunu ifade etti.

Türk Eğitim-Sen il başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında konuşan Geylan, Türk Eğitim-Sen olarak kimseyi tehdit etmeden, gayri ahlaki tekliflerde bulunmadan sendikacılık yaptıklarını belirterek geçtiğimiz yıl üniversite yönetimi tarafından gasp edilen hakkın bu yıl bariz bir farkla alındığını anlattı. Sadece Hitit Üniversitesi’nde değil 17 yıldır bütün alanlarda mücadele verdiklerini söyleyen Geylan, 2002 yılından beri tüm olumsuz konjonktüre rağmen üye sayısını 100 bin artırdıklarını, vefat eden, istifa eden ve gidenlerin de eklenmesi ile bu sayının aradan geçen zamanda 350 bin yeni üye kaydı anlamına geldiğini dile getirdi. Bunun büyük bir başarı olduğunu ve bunu ancak ihlaslı Türkiye sevdalılarının başarabileceğini vurgulayan Talip Geylan, tüm üyelere teşekkür etti.

Konuşmasında üniversitelerin en büyük sorununun yönetim olduğunu belirten Talip Geylan, “Rektör atamalarından tutun görevden yükselmeye kadar akademik kadronun yetersizliğine kadar bir çok sorunumuz var. Türk Eğitim-Sen olarak bu sorunları her platformda dile getiriyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak görevde yükselmenin sınavla yapılmasını istemiştik ancak yazılıda başarılı olanların mülakatta elenmemesi için YÖK’e başvuru yapmıştık. Bazı üniversitelerde yazılı sınavcın sonucu ne ise mülakatta o verilmiş ancak Hitit’te böyle olmamış mülakatta gözlemci ve kamera konulmuş bunun iç hesaplaşmaları önlediğine inanıyoruz. Ancak yine de mülakat olmamalıdır. Türk Eğitim-Sen, baştan beri üniversite çalışanlarının demokratik katılımı ile yönetim belirlensin bir kişinin iki dudağı arasından çıkan olmasın istiyordu. Eskiden eleştiriyorduk şimdi dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olduk. Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi üniversitelerin kamuya çevrilmesini istiyoruz bir takım dernek veya yapıların üniversiteleri yönetmesini istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rektör atamalarında liyakatin öne çıktığı bir sistem olacağını söylemişti inşallah böyle olur” dedi.

(Erkan BAYATLI)

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