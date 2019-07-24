Üniversite-sanayi işbirliği artarak sürecek

Ziyarette Oda ve Üniversite arasında devam eden işbirlikleri ve projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, yürütülen bu işbirliklerinin geldiği nokta masaya yatırıldı. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da iş dünyasının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında Hitit Üniversitesi’nin katkısının önemini dile getirerek, Çorum TSO ve iş dünyası olarak Üniversite ile ortak yürütülen projelere her zaman tam destek verdiklerini bildirdi. (Haber Merkezi)