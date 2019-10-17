Üniversite öğrencileri yolun aydınlatılmasını bekliyor

Üniversite ile merkeze en kestirme yol olan Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Cadde’nin devamını teşkil eden Kuzey Kampüsüne giden yolda aydınlatma direklerinin olmaması akşam saatlerinde üniversiteden çıktıktan sonra bu yolu kullanan öğrencileri tedirgin ediyor.

Hitit Üniversitesi öğrencileri akşam saatlerinde okuldan çıktıktan sonra il merkezine yaya olarak gitmek için bu yolu kullandıklarını, ancak yolda hiçbir aydınlatma direğinin olmadığını ifade ederek, YEDAŞ’tan yolun aydınlatılmasını beklediklerini ifade ettiler.

Bu yolu kullanan çok sayıda öğrenci grubunun yer aldığına dikkat çeken öğrenciler, “Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra okula gidip gelirken, her an bir şey olacak korkusu yaşıyoruz. YEDAŞ yetkililerinden biran önce yolun aydınlatılmasını bekliyor ve kendilerinden konuya hassasiyet göstermesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.