Üniversite Kimya Bölümü’nde 3.250 litre dezenfektan üretildi

Kimya Bölüm Başkanı Prof.Dr. Faruk Gökmeşe, 28 Mart 2020 tarinden bugüne kadar yaklaşık 2.000 litre el dezenfektanı ve 1.250 litre ortam dezenfektanı üretildığını belirterek, bunlarla, başta Üniversite olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Huzurevi, Cezaevi, YEPAŞ gibi kurumların acil ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Prof. Gökmeşe’nin verdiği bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartlara uygun olarak , %70 etilalkol temelli olan el dezenfektanı, ayrıca kuvvetli anti-viral ve anti-bakteriyal özellik taşıyan hidrojen peroksit, borik asit ve izopropil alkol katkılı olarak hazırlanıyor ve ciltte tahrişe neden olmaması için krem hammaddesi gliserin ve güzel koku kazandırmak için de bitkisel esans katılıyor.

Hipoklorit temelli hazırlanan ve içerisine katılan borik asit, klor tablet ve hidrojen peroksit ile etki gücü artırılan ortam dezenfeksiyon sıvısı da, ihtiyaç duyan tüm kamu kurumlarına ulaştırıldı. 5 Litrelik dezenfeksiyon sıvısı ile yaklaşık 3000 metrekare alan dezenfekte edilebiliyor. Tarım Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu aracılığı ile Amasya Şeker Fabrikası’ndan temin edilen 2000 litre ve stoklarda var olan yaklaşık 1000 litre etil alkol ile yaklaşık olarak 4000 litre el dezenfektanı ve 3000 litre ortam dezenfektanı daha üretebilme potansiyeli bulunuyor.

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Faruk Gökmeşe, şu bilgiyi verdi: “Kimya Bölümümüz, İlimizde muhtemel dezenfektan ihtiyacını hızla karşılayabilecek durumdadır. Tamamen toplum yararına ürettiğimiz dezenfektanlar, yasal standartlar çerçevesinde kaliteden hiçbir taviz verilmeden üretilmektedir. Dezenfektanın gerekli standartlara uygun olmamasının, kullanıcıları virüsler ve bakteriler karşısında normalden çok daha savunmasız duruma düşüreceği gerçeği asla unutulmamalıdır.”

(Haber Merkezi)