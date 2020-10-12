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Ünal Akbay hayatını kaybetti

Emekli postacı Ünal Akbay hayatını kaybetti.

Güncel 12.10.2020, 19:47
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Ünal Akbay hayatını kaybetti

Leman Akbay’ın eşi, Öznur, Nuray, Songül, Birgül ve Banu Akbay’ın babası, Emekli Postacı Ünal Akbay’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfından alındıktan sonra Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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