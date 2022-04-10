Umut Mürare’den Çorum’da konser

“Sensiz Olmuyor”, “Duamsın”, “Ben Seni Görmeden Sevdim”, “Veda” gibi birçok çalışmaya imza atan Umut Mürare, Çorum Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde sahne aldı.

Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Tarihi Velipaşa Hanı’nda geleneksel Ramazan etkinliklerine devam ediliyor. Meddah, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çocuk oyunlarıyla birlikte birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlenen etkinliklerde önceki gün de müzisyen Umut Mürare sahne aldı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar Velipaşa Hanı’nın tarihi ihtişamı içinde Umut Mürare’yi dinledi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser sonunda Umut Mürare’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

