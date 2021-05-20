Umut Gençlik Kulübü 30. programla veda etti
Umut Radyo sahipleri Meltem ve Uğur Çınar’ın küçük oğulları “radyoya da adını veren” Umut Çınar, “Umut Gençlik Kulübü” adı altında uzun süredir radyo programları yapıyor. Umut Çınar, 30. söyleşisi ile bu program dizisinin finalini yaptı. Finaldeki konuğu ise, Çorum’un duayen gazetecisi Mehmet Yolyapar’dı.
Güncel 20.05.2021, 19:52
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Genç radyocu Umut Çınar, 19 Mayıs günü veda pastasını stüdyoda Mehmet Yolyapar’la birlikte keserken, kendisiyle Atatürk ilkelerini, yerel gazeteciliği ve gençliği konu alan bir söyleşi yaptı.
(Haber Merkezi)
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