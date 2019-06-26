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UMKE Kampı Çorum’da yapıldı

9. Bölge UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Bölge Eğitim Kampı 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Kargı Abdullah Yaylası’nda gerçekleştirildi. Kampa; Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir ve Yozgat UMKE ekipleri katıldı.

UMKE Kampı Çorum’da yapıldı

9. Bölge UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Bölge Eğitim Kampı 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Kargı Abdullah Yaylası’nda gerçekleştirildi. Kampa; Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir ve Yozgat UMKE ekipleri katıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:10
UMKE Kampı Çorum’da yapıldı

Kargı Belediyesi tarafından misafir edilen ekipler öğle yemeği ikramının ardından kamp alanındaki yerlerini aldı. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’ nın konuşmalarının ardından kamp etkinlikleri başladı.

3 gün süren kampta UMKE gönüllüleri ile birlikte Çorum AFAD, Kargı İtfaiyesi ve 112 Ambulansları yer aldı. Kamp süresince; trafik kazası, deprem, KBRN, yangın, sel, olay yeri müdahale ve arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Kamp dün yapılan eğitim sonu tatbikatı ile sona erdi. (Haber Merkezi)

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